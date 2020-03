Türkiyə - İran sərhədində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatlara görə, Türkiyə - İran sərhədində baş verən zəlzələ 4.2 bal gücündədir.

Zəlzələnin yerin 6.99 km dərinliyində baş verib.



Mənbə:Sonhaber.com

