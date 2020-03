Oqtay Şirəliyevin qızı nazir vəzifəsindən azad edilib - FOTOLAR

Azərbaycanın səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin qızı Nərmin Şirəliyeva Moskva vilayətinin mədəniyyət naziri vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nərmin Şirəliyeva yenidən Moskva vilayəti qubernatorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri postuna təyin edilib.

Moskva vilayətinin mədəniyyət naziri isə Xarlamova Elena Mixaylovna təyin olunub.

Qeyd edək ki, Nərmin Şirəliyeva 2013-cü ilin fevralından Moskva vilayəti qubernatorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri postunu tutub.

2018-ci ilin sentyabrında isə Moskva vilayətinin mədəniyyət naziri təyin edilib. (unikal.org)

