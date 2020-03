Vilayət Eyvazovdan yeni TƏYİNAT

Keçmiş icra başçısı Akif Səlimovun oğlu vəzifəyə təyin edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis polkovnik-leytenantı Səlim Səlimov Xəzər rayon Polis İdarəsinə əməliyyat müvəkkili təyin edilib.Qeyd edək ki, Səlim Akif oğlu Səlimov ötən ilin dekabr ayında Vilayət Eyvazovun əmri ilə Binəqədi RPİ-nin 5-ci Polis Bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub.

Xatırladaq ki, Səlim Səlimovun atası Akif Səlimov 2013-2016-cı illərdə Laçın rayonun icra başçısı vəzifəsində işləyib. Bundan öncə isə bir sıra rayonlarda polis rəisi vəzifəsində çalışıb. Belə ki, 1990-cı ilin noyabr ayından 1994-cü ilin mart ayınadək Laçın Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, 1994-cü ilin mart ayından 1996-cı ilin oktyabr ayınadək Goranboy Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, 1996-cı ilin oktyabr ayından 2000-ci ilin oktyabr ayınadək Qax Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, 2000-ci ilin oktyabr ayından 2006-cı ilin dekabr ayınadək Cəlilabad Rayon Polis Şöbəsinin rəisi vəzifələrində işləyib.(Yenisabah)

