Rusiyalı siyasətçi Vladimir Jirinovski “Little Big” qrupunu milli seçimdə Eurovision Mahnı Müsabiqəsinə vəsiqə qazandığına görə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün “Tvitter” səhifəsində yazıb və partiya həmkarları ilə rəqs etdiyi videonu paylaşıb.

Videoda “Little Big”in Faradenza adlı mahnısı səslənir.

Qeyd edək ki, “Little Big” qrupu Rusiyanı 2020-ci ilin mayında Rotterdamda keçiriləcək beynəlxalq Eurovision musiqi yarışmasında təmsil edəcək.(konkret.az)

