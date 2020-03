Tanınmış müğənni Elnar Xəlilovun övladı Enesin fotoları yayılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, fotoları müğənninin həyat yoldaşı şairə Aysel Nəcəfli paylaşıb. Cütlüyün oğlu Enesin fotoları izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Elnar Xəlilovun bu ikinci evliliyidir. Müğənninin birinci evliliyindən də bir övladı var.

