İranda koronavirusdan ölənlərin sayı rəsmi rəqəmlərə görə 92 nəfərə çatıb. 3000-dən çox insan virusa yoluxub.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan fotolar isə İranda vəziyyətin ağır olduğunu deməyə əsas verir. Sosial mediada fotolar paylaşan müəllif iddia edib ki, koronavirusun fəsadları rəsmi rəqəmlərdə göstərilən göstəricidən çoxdur.

İddialara görə, qara torbalara qoyularaq saxlanılan insanlar virusdan ölənlərdir.

