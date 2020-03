İlham Əliyev: "Mənə kreslo lazım deyil, adi stul verin" - VİDEO

Prezident İlham Əliyev onun üçün nəzərdə tutulmuş kreslonun adi sulla əvəz edilməsini tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tovuzda "ASAN Həyat" kompleksinin açılışı zamanı xidmət əməkaşları və könüllülərlə görüşə gələn prezidentə oturması üçün xüsusi kreslo qoyulub. İlham Əliyev buna iradını bildirərək onun üçün adi stul verilməsini tələb edib. "Qətiyyən belə hərəkətlərə yol vermək olmaz", - deyə dövlət başçısı əlavə edib.

Prezident üçün nəzərdə tutulmuş yerə adi stul qoyulduqdan sonra o, görüşü davam etdirib.

