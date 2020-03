Sumqayıtda partlayış olub.

Metbuat.az-ın Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, hadisə 9-cu mikrorayonda baş verib.

Belə ki, yaşayış binasındakı evlərin birində partlayış qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

Hadisə zamanı xəsarət alanların olub-olmaması araşdırılır.

