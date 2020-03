Əxlaqsız xanımların evinə ŞOK BASQIN - Gördüklərinə inanmadılar (VİDEO)

Türkiyənin Bursa şəhərində polis əxlaqsızlıqla məşğul olan dəstəyə qarşı əməliyyat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat zamanı əksəriyyəti qadınlardan ibarət 33 nəfər saxlanılıb. Onların arasında xarici ölkə vətəndaşları da var. Məlum olub ki, dəstə üzvləri polisdən yayınmaq üçün öz aralarında müxtəlif “parol sözlər”dən istifadə edərək ünsiyyət qurublar. “Şəkər varmı?” parolu onlar üçün “görüşməyə qadın varmı?” anlamına gəlib.

Evə baxış zamanı polis müxtəlif iri oyuncaqların içində saxlanılan külli miqdarda pul aşkarlayıb. Həmin vəsaiti xanımlar əxlaqsızlıqla əldə ediblər.

