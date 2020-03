Sosial şəbəkədə Bakı metrosunda bir şəxsin sərnişinlərə tibbi maska satması ilə bağlı görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərnişinlər həmin şəxsin maskanı iki manata satdığını bildiriblər.

Məlumat üçün bildirək ki, Prezident İlham Əliyevin xəbərdarlığından sonra ölkədəki apteklər tibbi maskalarla təmin olunub. Həmin maskalar apteklərdə 20 qəpiyə satılır.



Bakı metrosunda çəkilmiş videonu təqdim edirik:(Axar.az)

