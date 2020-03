"Bakıda dumanlı hava şəraitinin müşahidə olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu normal rejimdə işini davam etdirir".

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, təyyarələrin qəbulu və göndərilməsi nəzərdə tutulan cədvələ uyğun həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.