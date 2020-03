"Bakıda dumanlı hava şəraitinin müşahidə olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu normal rejimdə işini davam etdirir".

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, təyyarələrin qəbulu və göndərilməsi nəzərdə tutulan cədvələ uyğun həyata keçirilir.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.