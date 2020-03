Belarus vətəndaşı Bakıda arvadını öldürüb

Bakıda qətl törədilib.

Bakı şəhər Prokurorluğundan apa-ya verilən məlumata görə, martın 4-də saat 20:00 radələrində Belarus vətəndaşı, 1963-cü il təvəllüdlü Sahib Babayevin paytaxtın Nizami rayonu ərazisində arvadı, 1985-ci il təvəllüdlü Elnara Ağarzayevanın boğaz nahiyəsindən kəsici-deşici alətlə ağır xəsarət yetirərək öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Nizami rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, iş üzrə zəruri ekspertizalar təyin olunub.

S.Babayev şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub.



