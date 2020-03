Polis Ronaldinyonu saxladı

Polis Braziliya millisinin sabiq üzvü Ronaldinyonu Paraqvayda saxlayıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, "Barselona"nın keçmiş oyunçusu Paraqvaya getmək üçün saxta pasportdan istifadə etməkdə şübhəli bilinir. Dünən axşam saatlarında polis Ronaldinyonun qaldığı oteldə axtarış aparıb və onun adına olan saxta pasport tapıb. Sabiq futbolçunun bu gün prokurorluqda ifadə verəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Ronaldinyo borcları səbəbindən 2018-ci ildə pasportundan məhrum edilmiş və ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.