İdlibdə rus qırıcıları sivil insanları hədəf alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava hücumu nəticəsində 16 sivil şəxs həyatını itirib.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl də rus qırıcıları 9 sivilin həyatını itirməsinə səbəb olmuşdu.

Mənbə: haberler.com

