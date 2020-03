Bakıda "İnstaqram" fırıldaqçılığı: Xaricdən maşın gətirmək adı ilə 10 min aldı... - Təfərrüat / DİN-dən AÇIQLAMA

Onlayn ticarət dünyada geniş yayılıb. Bu proses həm rahatdır həm də sərfəli. Amma təssüflər olsun ki, sosial şəbəkələr üzərindən ticarət artdıqca onlayn alış-veriş edənlər arasında fırıldaqçılarla üzləşənlərin də sayı artır. Bu günlərdə sosial şəbəkələr üzərindən daha bir aldatma baş verib.

Belə bir fakt ilə bağlı saytımıza şikayət daxil olub.

Metbuat.az saytına müraciət edən şikayətçi Elvin Abbasov, onlayn ticarətin qurbanlarından biridir. Şikayətçi Elvin Abbasov bir neçə ay bundan əvvəl ‘’İnstaqram’’ sosial şəbəbəkəsində, Amerika və Kanadada auksiona çıxan avtomobillər gətirib satdıqlarını elan verən və izləyici kütləsi çox olan “Musa Motors” MMC dən 5.823 USD dəyərində avtomobil sifariş verib. Elvin Abbasov deyir ki, onunla şirkətin müdiri Azər Həsənov arasında hər iki tərəfin öhdəliklərini əks etdirən müqavilə imzalanıb.

Şikayətçi deyir ki, o, 2019 cu ilin 13 avqust tarixində Ülvi Musayev və Azər Həsənova 8500 AZN pul ödəyib. Sentyabr ayında isə ödənişin geri qalan hissəsi 1400 manatı Ülvi Musayev və Azər Həsənova ödəyib. Ülvi Musayev ödənişdən dörd gün sonra Elvin Abbasova “Watsapp” vasitəsilə link göndərib və yazıb ki, bu link vasitəsilə aldığımız avtomobili gətirən gəmini izləyə bilərsən. Şikayətçi Elvin Abbasov iddia edir ki, Ülvi Musayev ona bilərəkdən səhv link göndərib.Çünkü həmin link ümumiyyət ilə onun sifariş verdiyi avtomobillin tranzit gəlişi ilə bağlı olmayıb.



Bir müddət sonra Elvin Abbasov maşın gətirmək adı ilə aldadılanlardan olduğunun fərqinə varıb.Elvin şəxsən “Musa Motors” MMC -dən maşın sifariş verib amma aldadılaraq maddi ziyana düşən bir neçə nəfəri də tapıb.Həmin şəxslərdə xaricdən maşın gətirilməsi üçün adı çəkilən şirkətin xidmətlərindən yararlanmaq istəsələr də aldadlılaraq küllü miqdarda ziyana düşüblər.

Elvin Abbasov deyir ki, onun haqlı narazılıqları və şikayətlərindən sonra Azər Həsənov ümumi ödənişdən 3 min manata yaxın pulu geri ödəyib. Ülvi Musayev isə Elvin Abbasova ona daha pul ödəyəcək imkanının olmadığını bildirib.

Zərərçəkən Elvin Abbasov deyir ki, Ülvi Musayev bir də onlardan pul tələb etdikləri halda Elvin Abbasovu polisə şikayət edəcəyi ilə hədələyib.



Şikayətçilərin haqlı narazılıqlarının səbəbkarları Ülvi Musayev və Azər Həsənovla əlaqə saxlayıb, olanları birdə onların dilindən eşidib qələmə almaq istədik.Təəssüf ki, Azər Həsənovla telefon əlaqəmiz baş tutmadı. Amma Ülvi Musayevin atası Mahir Musayev ilə telefon vasitəsi ilə əlaqəmiz baş tutdu. Metbuat.az saytına müsahibə verən Ülvi Musayevin atası oğlu haqqında deyilənləri təkzib etdi:



"Mənim oğlum orda adi işçidir.Satış meneceridir.Mənim oğlumdan şikayət edilməsi düzgün deyil. Mən də zərər çəkənəm. Azər mənim qızımın maşınını da gətirməyib.62 min dollar qızımın pulunu mənimsəyib.Tək mən deyiləm. Hal hazırda 10 nəfər Azərdən şikayətçi var. Mən özüm 5 aydır müxtəlif qurumların qapısında sürünürəm.Bu insan (Azər) həyasızcasına üzümə deyir ki, məndən pul almayıb.Həmin Azər ''maşşenikdir''. Hamını aldadır borc kimi də alır və o pulları qaytarmır.Xahiş edirəm bu məsələ dəqiqlik ilə araşdırılsın".

Elvin Abbasov və həmin səhifənin alıcısı olan bir neçə şikayətçi ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab general-polkovnik Vilayət Eyvazova, ərizə ilə müraciət ediblər. Müraciətə cavab olaraq şikayətçiyə bildirilib ki, onların müraciəti Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə yönləndirilib, araşdırmalar aparılır.



Məsələ ilə bağlı DİN mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. Ehsan Zahidov bildirdi ki, vətəndaşın şikayəti əsasında araşdırmalar aparılıb, aidiyyatı qurumlardan məlumat veriləcək.



Təssüflər olsun ki, istər online sifariş zamanı istərsə də real alış-veriş prosessində vətəndaşların dələduzlar tərəfindən aldadılması faktları çoxdur.

Bəs bu halda zərərçəkən öz hüquqlarını necə müdafiə edə bilər?

Azərbaycan vəkillər kollegiyasının üzvü Emil Nuriyev Metbuat.az saytına açıqlamasında bildirdi ki, zərərçəkən Elvin Abbasov “Musa Motors” MMC-dən borc tələbi ilə bağlı məhkəməyə şikayət etməlidir.

"Şikayətçi cavabdeh hüquqi şəxs “Musa Motors” MMC barəsində məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət etməlidir. İddiaya məhkəmədə baxılan müddətdə cavabdeh hüquqi şəxsin əmlak vəziyyəti yoxlanılmalıdır. Əmlak müəyyən edildiyi zaman iddianın təmini tədbiri olaraq həmin əmlakların üzərinə həbs qoyulmalıdır. Təbii ki cavabdeh hər hansı bir şəxsə vurduğu maddi və mənəvi ziyana görə məsuliyyət daşıyır".

Əgər vətəndaş həm zərər çəkib həm də qorxudulursa bu zaman o hüquqlarını necə müdafiə edə bilər?

"Dələduzluq faktlarının sübut edilməsində biraz çətinlik ola bilər. Amma bu ona dəlalət etmir ki, onlar törətdiyi bu əməldən canlarını qurtara bilərlər.Məhkəmə barələrində qətnamə çıxardıqdan sonra əgər qarşı tərəf həmin qətnamənin şərtlərinə əməl etməsə o zaman məhkəmə həmin şəxsləri qətnamənin şərtlərinə riayət etmədiyinə inzibati cinayət məhsuliyyətinə görə həbs edə bilər".

Hal-hazırda İnstaqramda “Musamotors” MMC şirkətinin səhifəsi “m_usamotors” səhifəsi bağlıdır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin fikirlərini də işıqlandırmağa hazırıq.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

