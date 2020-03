Vilayət Eyvazovdan yeni TƏYİNAT

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə yeni şöbə rəisi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə Xətai Rayon Polis İdarəsinin Təhqiqat Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Rəhman Kərimov vəzifəsindən azad olunaraq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığla Mübarizə İdarəsində yeni yaradılan Təhqiqat Şöbəsinə rəis edilib.

Qeyd edək ki, Rəhman Kərimov əvvəllər Sabunçu və Xətai RPİ-də müstəntiq vəzifəsində çalışıb.(Yenisabah)

