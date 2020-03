Milli Məclis Aparatının şöbələrində də islahatlar aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev deyib.

O, Aparat rəhbəri kimi bu barədə hələlik konkret bir şey deyə bilməyəcəyini söyləyib: “Milli Məclis formalaşandan sonra bunu özləri həll edərlər”.

