Ərdoğan Rusiyaya getdi

Ərdoğan Rusiyaya səfərə gedib.

Metbuat.az türk mediyasına istinadən xəbər verir ki, səfərdə Ərdoğanı Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar, Xəzinə və Maliyyə naziri Berat Albayrak, Milli Kəşfiyyat Təşkilatının(MİT) rəhbəri Hakan Fidann, Rabitə naziri Fəxrəddin Altun, Prezidentin sözçüsü İbrahim Kalın, AK Partiya sözçüsü Ömer Çelik, prezidentin köməkçisi Mahir Ünal müşayət edir.

Türkiyə Prezidenti səfər çərçivəsində Putinlə görüşəcək.

Görüşün əsas mövzusu Suriyadakı durum olacaq.

