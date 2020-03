SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda koronavirus aşkarlanan şəxslərin sayı 6-ya çatdı

İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn daha üç şəxsdə koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahdan bildirilib.

Həmin şəxslərdən biri 1988-ci il təvəllüdlü Almaniya vətəndaşı, digər iki nəfər isə 1994 və 1999-cu il təvəllüdlü, İranın Qum şəhərində təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

"Hazırda pasiyentlərin vəziyyəti kafidir, hərarətləri normaldır, şikayətləri yoxdur. Onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.

İndiyə qədər koronavirusa yoluxmuş bütün şəxslərin səhhəti ciddi nəzarətdə saxlanılır, onların müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir" deyə bildirilib.

Bundan əvvəl ölkədə koronavirus aşkarlanan şəxslərin sayı üç idi. Hazırda bu virusa yoluxan şəxslərin sayı 6-dır.

