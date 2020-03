Tramp İrana köməklik təklif etdi: “Ən yaxşı həkimlər bizdədir, İran istəsəydi...”

ABŞ koronavirusla mübarizədə İrana kömək etməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir çıxış ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp açıqlama verib: “Biz epidemiyanın öhdəsindən uğurla gəlirik. Möhtəşəm komandamız var. Dünyanın ən yaxşı həkimləri ABŞ-dadır” Prezident ABŞ-ın koronavirusla mübarizədə digər ölkələrə yardım etdiyini də söyləyib: “İran istəsəydi, kömək edərdik. Onlar bu virusdan çox ciddi zərər görüblər”. Məlumat üçün bildirək ki İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 107-yə çatıb.

