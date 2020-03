Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan artıq Moskvadadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə lideri rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Suriyanın İdlib əyalətindəki vəziyyəti müzakirə edəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyə heyətində ölkənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri Hakan Fidan da təmsil olunur.

Mənbə: Ria Novosti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.