Genişmiqyaslı komanda-qərargah təlimləri çərçivəsində idarəetmə məntəqələrinin fəaliyyəti davam edir.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, təlimin əməliyyat şəraitinə dair məruzələr dinlənildikdən sonra yaranmış vəziyyətlə bağlı təhlillər aparılıb.

