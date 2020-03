Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nahid Bağırovu İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Mirhəsən Seyidovu Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul edib.

Bu barədə Prezidentin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.