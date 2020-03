İdlib müzakirələrində Putinin üz ifadəsi gündəm oldu - FOTO

Prezident Ərdoğan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasındakı kritik İdlib müzakirələri başladı.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş əsnasında Putinin gərginliyi diqqətdən yayınmayıb. Putin və Ərdoğanın BİLGESAM Araşdırma koordinatoru Əli Səmin Rusiya Liderinin gərgin görünüşünü şərh edib.

"Putin bir az gərgin görünürdü.Görüşün əvvəllində prezident özünü daha rahat hiss edirdi. Türkiyənin əsas məqsədi bölgədə atəşkəsin elan edilməsidir. Əgər bölgədə mövcud vəziyyətlə əlaqədar atəşkəs elan edilsə Türkiyənin lehinə deyil, əleyhinə olacaq. O bölgədə bundan əvvəlki təcrübələrimiz buna sübütdur''.

Mənbə:CNNTÜRK.COM

