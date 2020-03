“Show News” verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Lalə Məmmədova olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni onu kompleksə salan vərdişlərindən danışıb.

“Mənə bu yaxınlarda sual verdilər ki, kompleksiniz var? Fikirləşdim və tapdım. Dedim yox, Allah nə veribsə ona qane olan insanam. Kompleksim tərbiyəsiz insanlara qarşı var. Amma bəzi şeylər var ki, həddindən artıq tərbiyəli olmaq da bir şey deyilmiş”.

