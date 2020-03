Prezident qadınları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə, 8 mart – Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abbas Radə Sabir qızı

Abiyeva Aminə Həzərxan qızı

Aşumova Kəmalə Zabil qızı

Bağırova Gülarə Məmməd qızı

Əhmədova Lətifə Tərlan qızı

Əliyeva Rəhimə Şamxal qızı

Əmirhüseynova Mahirə İmanqulu qızı

Hümbətova Almara Novruz qızı

Hüseynova Nəsibə Bayram qızı

İbadova Gülnarə Vidadi qızı

Quluyeva Rahidə Əsgər qızı

Musayeva Təranə Şövkət qızı

Rəsulova Zəminə İsmayıl qızı

Salayeva Sumra Cabbar qızı

Zeynalova Mehriban Heydərəli qızı.

