Azərbaycan qadınlarına fəxri adlar verildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrində səmərəli fəaliyyətlərinə görə, 8 mart – Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar artist” fəxri adı

Hüseynquliyeva Nazlı Hüseynqulu qızı

“Əməkdar rəssam” fəxri adı

Qundorina İrina Sergeyevna

Sultanova Nailə Şamil qızı

“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı

Tağıyeva Gülnaz Xasay qızı

“Əməkdar müəllim” fəxri adı

Məmmədova Nüşabə Məmmədəli qızı

“Əməkdar tibb işçisi” fəxri adı

Rəşidova Aidə Nəcəf qızı.

