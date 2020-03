Bu gün "Xəzər TV" MMC-nin təsis paylarının "SOCAR Media" tərəfindən alınması barədə sənəd imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər TV"nin yeni rəhbəri Murad Dadaşov "SOCAR Media"nın sədri Xalik Məmmədov tərəfindən kollektivə təqdim edilib.

Qeyd edək ki, "SOCAR Media" İctimai Birliyi SOCAR-ın təsisçiliyi ilə yaradılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.