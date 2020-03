Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putinlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında təkbətək görüş 3 saat davam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib.



Onun sözlərinə görə, prezidentlərin 3 saat çəkən təkbətək görüşündən sonra danışıqlar nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə davam edib.



Qeyd edək ki, Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında görüşün əsas müzakirə mövzusu Suriyanın İdlib bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı olub.



