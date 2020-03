"Avropa İttifaqı Türkiyə ilə əməkdaşlığın yollarını axtarmalıdır".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Yens Stoltenberq "AFP"-yə açıqlamasında bildirib.

Türkiyənin NATO üçün kilid önəmə sahib olduğunu söyləyən Y.Stoltenberq deyib: "Anlamaq lazımdır ki, qaçqın böhranı birlikdə çıxmamız gərəkən imtahandır. Sərhəddəki problemdən çıxış yolu birlikdə hərəkət etməkdir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.