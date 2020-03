Türkiyənin koronavirusun dərmanını tapdığını iddia edən Van sakini Mehmet Qasım Alageyikə qarşı cinayət işi açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb adıçəkilən şəxsin dərman hazırlamağa ixtiyarı olmaması və özünü qanunsuz olaraq çevrədə həkim kimi tanıtmasıdır.

Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi insanları bu kimi iddialara inanmamağa çağırıb.

