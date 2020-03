Rusiya prezidenti Vladimir Putin və türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında İdlibə dair razılıq əldə olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezidentlər keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər.

Əldə olunan razılaşmaya görə, bu gecə 00:01-dən etibarən bölgədə atəşkəs elan olunur. Eyni zamanda M4 yolunun müəyyən hissələrində rus və türk sülhməramlıları xidmət aparacaq.

Xəbər yenilənir

