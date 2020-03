İdlib razılaşmasının TAM MƏTNİ

Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putin və türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında İdlibə dair razılıq əldə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əldə olunan razılaşmanın mətnini Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və həmkarı Sergey Lavrov açıqlayıb.

3 maddədən ibarət protokolda qeyd olunur:

1. İdlibdə gərginliyi azaltma bölgəsindəki təmas xətti boyunca bütün hərbi hərəkətlər 6 mart 2020-ci il tarixində 00:01-dən etibarən dayandırılacaq.

2. M4 avtomobil yolunun şimalında 6 kilometr və cənubunda 6 kilometr təhlükəsizlik koridoru təsis olunacaq. Bu koridorun yaradılması üsulları Türkiyə və Rusiya müdafiə nazirlikləri arasında 7 gün ərzində müəyyənləşdiriləcək.

3. Türk-Rus ortaq qarovul birlikləri 15 mart 2020-ci il tarixində M4 avtomobil yolunun Trumbadan (Serakibin 2 kilometr qərbi) Ain-Əl-Havra qədərki hissəsi boyunca həyata keçiriləcək.

