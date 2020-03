Bu gün İtaliyada yeni koronavirusdan daha 41 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununlada İtaliyada bu virusdan ölənlərin sayı 148-ə yüksəlib.

Qeyd edək ki, 3858 nəfər yeni koronavirusa yaxalanıb. Onlardan 414 nəfəri sağalıb.

