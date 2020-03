"Bahar Qalxanı" əməliyyatında Türkiyə ordusu daha 2 şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, açılan atəş nəticəsində 3 əsgər isə yaralanıb.

