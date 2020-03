Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 9 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökuməti tərəfindən Covid-19 virusu ilə bağlı yaradılmış stopcov.ge saytında məlumat yerləşdirilib.

Bildirilir ki, ölkədəki vəziyyət hər gün saat 21:30-da yenilənir. Məlumata görə, martın 5-də koronavirusa yoluxanların sayı 9 nəfər, karantin rejimində saxlanılanların sayı 162, stasionar nəzarətə götürülənlərin sayı isə 45 nəfər təşkil edib.

