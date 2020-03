Türk silahlı qüvvələri, Moskvada İdlib görüşü zamanı Rusiya kəşfiyyat təyyarəsini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə ilə Rusiyanın Moskvada reallaşdırdığı İdlib müzakirələri əsnasında, Türk Silahlı Qüvvətləri və Suriya Milli Ordusu Hələbdə bir Rus kəşfiyyat təyyarəsini vurub. Həmin görüntüləri təqdim edirik.

