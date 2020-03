Bakıda YPX avtomobili qaydanı belə pozdu - VİDEO

Bakıda YPX avtomobilinin yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozmasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda 99-YP-272 dövlət nömrə nişanlı yol polisi avtomobilinin paytaxtın Neftçilər prospektində hərəkətdə olarkən qayda pozuntusu etdiyi görünür.

Belə ki, prospektdə ən sağ zolaqla hərəkətdə olan YPX avtomobilinin qəfil dönmə işıqlarını yandıraraq, Yusif Səfərov küçəsinə dönməsi əks olunub. Bu zaman YPX avtomobili sayrışan işıqlardan istifadə etməyib və 1.4 sarı rəngli bütöv nişanlama xəttinin tələblərini pozub.

