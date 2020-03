Kəbə heç belə görünməmişdi - FOTO / VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanı koronavirus səbəbiylə Ümrəyə ziyarət qadağan edildikdən sonra Kəbə boş qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının koronavirus səbəbiylə xaricə Ümrə ziyarətlərini qadağan etməsi qərarından sonra Kəbənin yerləşdiyi Məscidul Haram, boş qalıb.

Səudiyyə Ərəbistanının rəsmi agentliyi SPA-nın Daxili İşlər Nazirliyinə əsaslandığı xəbərinə görə, epidemiyanın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Ümrə vətəndaşlarını və ölkə sakinlərinin ziyarətlərini müvəqqəti dayandırmaq qərara alınıb.

Hal-hazırda qərar müzakirə edilir. İlkin nəticələrə əsasən, virusun yayılması təhlükəsi olan ölkələrdən gələn turistlər üçün giriş vizalarının, habelə xaricdən Ümrə və Məscid Əl-Nabeviyə ziyarətlərinin dayandırılması qərarının olduğu qeyd edilib.

