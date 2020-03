Güney azərbaycanlı milli-mədəni fəal, jurnalist-yazar İbrahim Rəşidi koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İbrahim Rəşidinin İnstaqram hesabında məlumat dərc edilib.

Məlumata görə, fəal virusa yoluxduğu üçün Xiyav şəhərinin Vəliəsr xəstəxanasına yatırılıb.(Axar.az)

