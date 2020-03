İranlı həkimlərin şok görüntüləri: Koronavirus əleyhinə peyvənd tapmaqdansa ... - FOTO / VİDEO

Çindən sonra ən çox İrana təsir edən koronavirus bütün ölkəyə yayılıb. Hər gün ölkədə ölənlərin cəsədlərinin əks olunduğu yeni videoların yayıldığı bir ərəfədə daha bir görüntü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə İranlı həkimlərin koronavirusa həsr olunmuş ''Yallı" rəqsi yayılıb. Görüntülərdə bir qrup maskalı xüsusi geyimdə olan həkim əylənib rəqs edirlər.

Cəsədlərin küçələrdən toplanmağa başladığı ölkədə həkimlər ölümcül virusla mübarizə etməkdənsə, rəqs etmələri birmənalı qarşılanmayıb.

Koronavirusa qarşı peyvəndlər hazırlamaq səyləri bütün dünyada davam etdiyi bir dövrdə , İran həkimlərin bu davranışı ölkədə reaksiyalara səbəb olub.

Məlumat üçün bildirək ki, İran prezidenti Həsən Ruhaninin iki müavini, kabinetdəki iki nazir və bir çox deputat tərəfindən yoluxmuş koronavirus ölkədə 100-dən çox insanın ölümünə yol açıb.

Mənbə.Sonhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.