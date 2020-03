Daxili İşlər Naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin vəzifəli şəxsini təqaüdə göndərib.



Metbuat.az xəbər verir ki, nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Alay Komandirinin müavini polkovnik-leytenant Əli Ağalıyev xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə bağlı vəzifəsindən azad olunaraq təqaüdə göndərilib. (unikal.org)

