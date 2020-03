Ötən gün Bakıda dəbdəbəli toy mərasimi təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy məclisini müğənni Xəyyam Nisanov idarə edib.

Toyda Rusiyanın məşhur ulduzları - şanson ifaçısı Lyubov Uspenskaya, Xalq artisti Emin Ağalarov və Aleksandr Şoya iştirak ediblər.

Toydan çəkilən video və fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

(oxu.az)

