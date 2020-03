ŞOK GÖRÜNTÜLƏR: Uşaqları təpik ilə təlim keçən ''məşqçi'' - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə izləyicilərin qəzəbinə səbəb olan bir görünütü yayımlanıb. Videoda məşqçi, azyaşlı uşağa məşq zamanı təpik ilə ağır zərbə vurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İnstaqram" sosial şəbəkəsində yayılan görüntüdə gimnastik hərəkəti düzgün yerinə yetirmədiyi üçün müəllim təpiyi ilə qıza vurub onu yıxıdır. Videoda yazışmalarda görünür ki, həmin məşqçinin adı Zülfiyyədir.

O, Paytaxtın Yeni Günəşli ərazisində fəaliyyət göstərən Tondada klub adlanan məkanda çalışır.

Azyaşlının anasının videoda yazışmalarından aydın olur ki, məşqçi ananın müəllimə ilə söhbətindən sonra uşağa qarşı sərt davranmağa başlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.