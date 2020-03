Əmanətlərin sığortlanması koronavirusa görə gecikə bilərmi? - İqtisadçı AÇIQLADI

Hökumətin əmanətlərin tam sığortalamaq niyyəti ilə bağlı Mərkəzi Bankın açıqlaması gec olsa da doğru addımdır. Bu açıqlama fevral ayında verilməsi daha doğru olardı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı-eskpert Samir Əliyev deyib.

''Açıqlamadan belə anlaşılır ki, qanunun qüvvədə olması müddəti daha az müddətə, dekabra kimi uzadılacaq. Bu onu göstərir ki, hökumətin qanunu uzatmaq niyyəti olmayıb və bu addım koronavirusun yaratdığı yeni situasiya ilə bağlıdır.

Hazırda bu addımı dəstəkləsəm də gələcəkdə sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğu qənaətindəyəm.

Əmanətlərin tam sığortalanması əmanət bazarında təmərküzləşməni şərtləndirir. 2017-2019-cu illərdə depozit bazarında 5 bankın bazar payı 69,6%-dən 71,2%-ə yüksəlib.

Ona görə də kompensasiya məbləğinin 100 min manata qədər artırılması əsas dəyişiklikdən biri ola bilər ''.

