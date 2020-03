Ərdoğan: ''Qərarlı olduğumuzu sübut etdik'' - FOTO

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İdlibdəki hadisələri müzakirə etmək üçün Rusiyadan qayıdanda təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Rusiya Prezidenti ilə görüşdə əsas məqsədin atəşkəsi təmin etmək olduğunu deyib.

" Moskva səfəri zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə ikitərəfli münasibətlərimizi müzakirə etdik. Xüsusilə Suriyada İdlib bölgəsindəki yeniliklər gündəmin prioritetini təşkil etdi.

Buradakı qətiyyətimizi təsdiqlədik. İmzalar atıldı. Həm də burada bir həftə ərzində iş prinsipləri və prosedurları ilə bağlı bəzi işlər görəcəklər.

Bizim Rusiya Federasiyası ilə iqtisadiyyat , ticarət, sənaye, turizm və enerji sahələrində geniş əlaqələrimiz var.

Suriya ilə bağlı əvvəllər cənab Putinə söylədiyim bir mövzuya müraciət etmək imkanımız oldu. Suriya və İdlibdəki hadisələr ikitərəfli münasibətlərimizə mənfi təsir göstərməməlidir. Bu məntiqlə bu gün vacib bir addım atdıq və atəşkəs razılaşmasını etdik. Burada üç maddə vacibdir.

6 mart 2020-ci il tarixində 00.01-də qüvvəyə minən atəşkəsdən sonra ərazidəki vəziyyət izlənilir. Sülh bir neçə sahədə əhəmiyyətli qazanclar gətirəcək. Bu atəşkəsin bağlanılması ilə ölkəmizin sərhədlərini rejimdən və terror hücumlarından daha müdafiəli edəcəyik. İdlib bölgəsində sabitlik sülh üçün zəmin hazırlayır. Oradakı əsgərlərimizin təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Bu vətəndaşların müdafiəsi üçün vacib bir addımdır.''

Mənbə: SONHABER.COM

