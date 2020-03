Şəhid atasının bu sözləri duyğulandırdı - FOTO / VİDEO

"Azərbaycan xalqını bir daha əmin etmək istəyirəm ki, nə qədər, Orxan kimi balalarımız var, bir qarış torpaqlarımız belə heç zaman düşmən tapdağı altında qalmayacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri şəhid Orxan Paşazadənin atası Nazim Paşazadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Mənim balam son damla qanına qədər vuruşdu və düşmənləri geri çəkilməyə məcbur etdi. Oğlum Vətən yolunda qurban getdi. Ona görə də, fəxr edirəm ki, mən şəhid atasıyam", - şəhid atası vurğulayıb.

Qeyd edək ki, şəhidin atası Nazim Paşazadə Cəlilabad rayonunun Cəfərxanlı kənd orta məktəbində tarix müəllimi işləyir.

Xatırladaq ki, martın 5-də saat 19:10 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki təmas xəttində atəşkəs rejimi kobud surətdə pozulub.

