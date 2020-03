Vatikanda ilk koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadla bildirir ki, bu barədə Katolik kilsəsi rəhbərliyi məlumat yayıb. Koronavirusa yoluxan şəxslə bağlı isə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, bundan öncə Roma Papasının virusa yoluxduğu iddiaları çıxsa da, bu təkzib edilmişdi.

