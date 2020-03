Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev müşaviri, keçmiş rabitə və yüksək texnologiyaları naziri, akademik Əli Abbasova yeni vəzifə verib.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, R.Mehdiyevin müvafiq əmri ilə Ə.Abbasov AMEA-nın “Yüksək Texnologiyalar Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru təyin edilib.

